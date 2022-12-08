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1 час назад

Россия и ОАЭ займутся совместными исследованиями космоса

Парламентская газета

Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут сотрудничать в области исследования и использования космического пространства. Закон о ратификации такого соглашения Государственная Дума приняла 8 декабря.

Россия и ОАЭ займутся совместными исследованиями космоса
Фото: RoscosmosRoscosmos

По словам заместителя главы государственной корпорации «Роскосмос» Сергея Савельева, соглашение между правительствами России и Объединенных Арабских Эмиратов об исследовании и использовании космического пространства было подписано в Абу-Даби 26 октября 2021 года.

Целью соглашения является создание правовых основ для взаимовыгодного сотрудничества между государствами в области исследования космоса.

«Соглашение регулирует порядок охраны интеллектуальной собственности, решает вопросы защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования экспортируемых и охраняемых технологий, а также порядок обращения с ними на территории импортирующего государства», — сказал Сергей Савельев.

В документе идет речь о взаимодействии в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создания космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследований в космическом пространстве.

Наука и техника,Сергей Савельев,Роскосмос,Госдума,
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