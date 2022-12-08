Россия и ОАЭ займутся совместными исследованиями космоса

Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут сотрудничать в области исследования и использования космического пространства. Закон о ратификации такого соглашения Государственная Дума приняла 8 декабря.

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По словам заместителя главы государственной корпорации «Роскосмос» Сергея Савельева, соглашение между правительствами России и Объединенных Арабских Эмиратов об исследовании и использовании космического пространства было подписано в Абу-Даби 26 октября 2021 года.

Целью соглашения является создание правовых основ для взаимовыгодного сотрудничества между государствами в области исследования космоса.

«Соглашение регулирует порядок охраны интеллектуальной собственности, решает вопросы защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования экспортируемых и охраняемых технологий, а также порядок обращения с ними на территории импортирующего государства», — сказал Сергей Савельев.