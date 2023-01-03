10 главных инноваций года в индустрии развлечений: от "Топ Гана" до супермонитора

Каждый год журнал Popular Science собирает главные инновации в разных технологических, научных и социальных сферах — и 2022 год не стал исключением. Сегодня речь пойдет о важнейших достижениях в индустрии развлечений.

Фото: Dell Dell

«Топ Ган: Мэверик»: высокоскоростной апгрейд практического кинематографа

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Мы давно привыкли наблюдать на больших экранах компьютерно-сгенерированные экшен-сцены, но авторы продолжения «Топ Ган», которое вышло спустя 36 лет после премьеры оригинала, поступили иначе. Актеры проходили тренировки на реальных самолетах, прежде чем сесть за штурвалы машин своих персонажей: они испытали мощные перегрузки, разогнавшись от 250 до 400 миль в час. Съемочная команда закрепила внутри кабин камеры, и съемки воздушных сцен действительно проходили во время полетов.

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Проектор Freestyle от Samsung: продвинутый проектор, который настраивает сам себя

Samsung Freestyle решает одну из главных проблем проекторов: поиски правильного угла. Устройство закреплено на качающейся раме, которая позволяет наклонять объектив вверх и вниз без особых усилий. Кроме того, Freestyle поворачивается на 180 градусов, что позволяет как проецировать изображение на стены, так и на потолок. Через приложение на телефоне проектор также может провести умную калибровку, автоматически настроив яркость и цветопередачу исходя из цвета ваших стен и освещения в комнате.

Samsung

Frame TV от Samsung: 4К-телевизор, который не боится ярких комнат

Несколько лет назад Samsung нашла креативное применение большим безрамочным экранам, когда ими не пользуются для просмотра фильмов или видеоигр: из них получаются отличные рамки для классической живописи. Проблема была в том, что жидкокристаллические панели телевизоров отражали свет, из-за чего картины не выглядели как полотна на холстах. Второе поколение Frame TV исправляет этот недочет благодаря антибликовому матовому экрану. Несмотря на перемены в технология, производитель обещает, что телевизор по-прежнему способен показывать миллиард цветов и автоматически настраивать баланс цвета на основе яркости.

Samsung

LinkBuds от Sony: наушники, миксующие музыку и окружение

Sony разработала LinkBuds в качестве полной противоположности стандартных наушников с функцией шумоподавления. Они, напротив, пропускают внешние шумы, так что пользователю не нужно их вытаскивать. Наушники размещены в жестком корпусе, из-за чего они не закупоривают уши: кроме того, прямо в центре каждого наушника находится сквозное отверстие, которое производитель называет «открытым кольцом». Оно не только придает LinkBuds характерный внешний вид — там же расположены драйверы наушников, которые подают звук вместе с шумами окружающего мира.

Sony

QC II от Bose: активное шумоподавление, работающее на любой частоте

Среднестатистические шумоподавляющие наушники с трудом блокируют звуки, находящиеся в диапазоне между 120 Гц и 400 Гц, из-за чего через помехи просачиваются, например, звуки голосов. Bose полностью перенастроила свой алгоритм шумоподавления и компоновку наушников, чтобы заполнить этот пробел, не создавая дискомфорта для ушей и не жертвуя качеством воспроизведения. QC II подбирают подходящие параметры исходя из того, как звуки отражаются от стенок внутри ушей пользователя.

Bose

Ronin 4D от DJI: универсальная кинокамера для малых бюджетов

Киносъемочный аппарат Ronin 4D со стороны выглядит как футуристическое оружие из какого-то научно-фантастического фильма, но, на самом деле, это устройство совмещает в себе набор незаменимых инструментов для съемки и устойчивую камерную установку. Модулярная система включает камеру Zenmuse, способную снимать 6К-видео, полноразмерную матрицу и заменяемые опоры для аппарата. Гидростабилизатор Ronin 4D настолько надежен, что по видео иногда кажется, словно оно снято при помощи тележки или крана.

DJI

Alienware AW3423DW от Dell: первый игровой монитор на базе новой версии OLED

OLED-мониторы обеспечивают великолепный контраст, качество изображения и цветопередачу, но им зачастую не хватает яркости. Технология QLED лишена этого недостатка, но не способна предложить то же качество изображения. Между этими крайностями есть золотая середина — т.н. QD-OLED. Как на и стандартных OLED-экранах, каждый пиксель имеет собственную подсветку, но появление квантовых точек позволяет добиться значительно большей яркости, при этом сохраняя уровень черного цвета. Кроме того, AW3423DW предлагает частоту обновления до 175 Гц и время отклика в 0,1 секунды.

Dell

Гарнитура Arctis Nova Pro для Xbox от SteelSeries: мультиплатформенные игровые наушники

Игровые наушники обычно приходится покупать для специфической платформы: лишь редкие модели поддерживают подключение к нескольким консолям на выбор. Однако SteelSeries оснастила свою гарнитуру Arctis Nova Pro всем необходимым, чтобы наушники работали буквально на всех актуальных платформах: от ПК до XSX, PS5 и Switch. Секрет успеха устройства кроется в цифровом конвертере звука, который объединяет несколько систем и выдает пространственный звук в высоком качестве.

SteelSeries

Дрон Skydio2+: беспилотный автопилот

Любая авария может закончиться плачевно для летающего дрона — и кошелька его пилота. Но Skydio2+ избегает препятствий в воздухе при помощи продвинутой системы, которая корректирует курс машины более 500 раз в секунду. Фишай-объектив позволяет дрону полностью видеть окружающее пространство вокруг камеры. Двухъядерный чипсет NVIDIA генерирует трехмерную модель мира, которая помогает дрону распознать преграды и избежать столкновения. При таких возможностях пилоты вполне могут просто запрограммировать Skydio2+ на автопилот или приказать машине следовать за ними, параллельно снимая видео в 4К.

Skydio

Саундбар Dione от Devialet: настоящий surround-звук на палке

Большинство саундбаров поддерживает расширение аудиосистемы за счет подключения дополнительных колонок или сабвуфера, но Dione работает немного иначе. Это полностью самостоятельное устройство, которое полагается на девять 41-миллиметровых драйверов и восемь встроенных сабвуферов, чтобы заполнить весь звуковой диапазон, который может понадобиться для просмотра фильмов. Благодаря интеграции Dolby Atmos, оно также имитирует настоящий 5.1.2 surround-звук.