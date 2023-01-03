10 главных инноваций года в индустрии развлечений: от "Топ Гана" до супермонитора

Каждый год журнал Popular Science собирает главные инновации в разных технологических, научных и социальных сферах — и 2022 год не стал исключением. Сегодня речь пойдет о важнейших достижениях в индустрии развлечений.
Мы давно привыкли наблюдать на больших экранах компьютерно-сгенерированные экшен-сцены, но авторы продолжения «Топ Ган», которое вышло спустя 36 лет после премьеры оригинала, поступили иначе. Актеры проходили тренировки на реальных самолетах, прежде чем сесть за штурвалы машин своих персонажей: они испытали мощные перегрузки, разогнавшись от 250 до 400 миль в час. Съемочная команда закрепила внутри кабин камеры, и съемки воздушных сцен действительно проходили во время полетов.
Samsung Freestyle решает одну из главных проблем проекторов: поиски правильного угла. Устройство закреплено на качающейся раме, которая позволяет наклонять объектив вверх и вниз без особых усилий. Кроме того, Freestyle поворачивается на 180 градусов, что позволяет как проецировать изображение на стены, так и на потолок. Через приложение на телефоне проектор также может провести умную калибровку, автоматически настроив яркость и цветопередачу исходя из цвета ваших стен и освещения в комнате.
Несколько лет назад Samsung нашла креативное применение большим безрамочным экранам, когда ими не пользуются для просмотра фильмов или видеоигр: из них получаются отличные рамки для классической живописи. Проблема была в том, что жидкокристаллические панели телевизоров отражали свет, из-за чего картины не выглядели как полотна на холстах. Второе поколение Frame TV исправляет этот недочет благодаря антибликовому матовому экрану. Несмотря на перемены в технология, производитель обещает, что телевизор по-прежнему способен показывать миллиард цветов и автоматически настраивать баланс цвета на основе яркости.
Sony разработала LinkBuds в качестве полной противоположности стандартных наушников с функцией шумоподавления. Они, напротив, пропускают внешние шумы, так что пользователю не нужно их вытаскивать. Наушники размещены в жестком корпусе, из-за чего они не закупоривают уши: кроме того, прямо в центре каждого наушника находится сквозное отверстие, которое производитель называет «открытым кольцом». Оно не только придает LinkBuds характерный внешний вид — там же расположены драйверы наушников, которые подают звук вместе с шумами окружающего мира.
Среднестатистические шумоподавляющие наушники с трудом блокируют звуки, находящиеся в диапазоне между 120 Гц и 400 Гц, из-за чего через помехи просачиваются, например, звуки голосов. Bose полностью перенастроила свой алгоритм шумоподавления и компоновку наушников, чтобы заполнить этот пробел, не создавая дискомфорта для ушей и не жертвуя качеством воспроизведения. QC II подбирают подходящие параметры исходя из того, как звуки отражаются от стенок внутри ушей пользователя.
Киносъемочный аппарат Ronin 4D со стороны выглядит как футуристическое оружие из какого-то научно-фантастического фильма, но, на самом деле, это устройство совмещает в себе набор незаменимых инструментов для съемки и устойчивую камерную установку. Модулярная система включает камеру Zenmuse, способную снимать 6К-видео, полноразмерную матрицу и заменяемые опоры для аппарата. Гидростабилизатор Ronin 4D настолько надежен, что по видео иногда кажется, словно оно снято при помощи тележки или крана.
OLED-мониторы обеспечивают великолепный контраст, качество изображения и цветопередачу, но им зачастую не хватает яркости. Технология QLED лишена этого недостатка, но не способна предложить то же качество изображения. Между этими крайностями есть золотая середина — т.н. QD-OLED. Как на и стандартных OLED-экранах, каждый пиксель имеет собственную подсветку, но появление квантовых точек позволяет добиться значительно большей яркости, при этом сохраняя уровень черного цвета. Кроме того, AW3423DW предлагает частоту обновления до 175 Гц и время отклика в 0,1 секунды.
Игровые наушники обычно приходится покупать для специфической платформы: лишь редкие модели поддерживают подключение к нескольким консолям на выбор. Однако SteelSeries оснастила свою гарнитуру Arctis Nova Pro всем необходимым, чтобы наушники работали буквально на всех актуальных платформах: от ПК до XSX, PS5 и Switch. Секрет успеха устройства кроется в цифровом конвертере звука, который объединяет несколько систем и выдает пространственный звук в высоком качестве.
Любая авария может закончиться плачевно для летающего дрона — и кошелька его пилота. Но Skydio2+ избегает препятствий в воздухе при помощи продвинутой системы, которая корректирует курс машины более 500 раз в секунду. Фишай-объектив позволяет дрону полностью видеть окружающее пространство вокруг камеры. Двухъядерный чипсет NVIDIA генерирует трехмерную модель мира, которая помогает дрону распознать преграды и избежать столкновения. При таких возможностях пилоты вполне могут просто запрограммировать Skydio2+ на автопилот или приказать машине следовать за ними, параллельно снимая видео в 4К.
Большинство саундбаров поддерживает расширение аудиосистемы за счет подключения дополнительных колонок или сабвуфера, но Dione работает немного иначе. Это полностью самостоятельное устройство, которое полагается на девять 41-миллиметровых драйверов и восемь встроенных сабвуферов, чтобы заполнить весь звуковой диапазон, который может понадобиться для просмотра фильмов. Благодаря интеграции Dolby Atmos, оно также имитирует настоящий 5.1.2 surround-звук.