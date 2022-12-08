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54 минуты назад

Китаю не дадут производить современные процессоры

Алиса Селезнёва

Нидерланды намерены в следующем месяце ввести ограничения на поставку литографического оборудования в Китай, чтобы по согласованию с США ограничить доступ Пекина к современным технологиям. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Bloomberg.

Китаю не дадут производить современные процессоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения для России и Китая, которые касаются продажи чипов. Речь идет о продукции, которая используется для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

При этом американские чиновники ведут переговоры с Нидерландами о запрете продажи в Китай оборудования, способного производить микросхемы, обозначенные как 14 нанометров, а также более продвинутые.

«Этот шаг может привести голландские правила, по крайней мере, частично, в соответствие с ограничениями США», - отмечает издание.

По данным знакомых с ходом переговоров источников агентства, соглашение об ограничениях поставок оборудования Нидерландами может быть принято уже в следующем месяце.

Такой запрет ударит по нидерландской компании ASML Holding NV , которая является одним из ведущих мировых поставщиков оборудования, необходимого для производства передовых полупроводников.

Наука и техника,Джозеф Байден,Администрация США,
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