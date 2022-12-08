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42 минуты назад

Nasa опубликовало потрясающие снимки Луны

Елена Прошина

NASA опубликовало снимки, которые были сделаны космическим кораблем Orion за время последнего сближения со спутником нашей планеты. В рамках своей миссии Artemis I он пролетел мимо Луны и направился в сторону Земли. Об этом пишет 3DNews.

Nasa опубликовало потрясающие снимки Луны
Фото: NASANASA

Фотографии были сделаны с помощью камеры высокого разрешения, которая представляет собой модифицированную версию GoPro Hero 4 Black и установлена на одной из солнечных панелей корабля. Ранее снимки были сделаны с помощью навигационной камеры, однако они получились не очень хорошего качества.

В рамках миссии Artemis I NASA проводит проверку надежности систем космического корабля. Если полет будет успешным, то в следующий раз вокруг Луны на корабле Orion отправится экипаж астронавтов. Пилотируемый полет в рамках миссии Artemis II будет проведен в 2024 году.

Ранее в рамках своей миссии корабль Orion обнаружил на Луне пещеру, которая может стать местом для создания базы для астронавтов. Температура в ней всегда держится на уровне +17 градусов по Цельсию.

Наука и техника,NASA,
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