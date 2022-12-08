Археологи обнаружили древнейший барельеф с голым мужчиной

Археологи обнаружили на юго-востоке Турции самый древний в истории человечества барельеф с изображением двух мужчин, один из которых держит свой фаллос в окружении леопардов. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Antiquity.
Археологи нашли вырезанную сцену в Сайбурче, кургане эпохи неолита примерно в 56 км к востоку от реки Евфрат и в 32 км к северу от сирийской границы. Сайбурч датируется девятым тысячелетием до нашей эры, временем, когда охотники-собиратели перешли к земледелию.
Раскопки на этом месте начались в 2021 году – тогда ученые нашли 11 метровое здание, в котором и находился барельеф. По оценкам археологов, изображению примерно 11 тыс. лет, что делает его самым древним.
Находка составляет около метра в высоту и четырех в длину и состоит из двух сюжетов. Первый демонстрирует двух леопардов и мужчину, который держит свой пенис. Второй — быка и другого мужчину, который держит погремушку или змея. По словам археологов, тот, кто вырезал диких животных, подчеркивал их зубы и рога. Однако смысл послания ученые установить не могут, вероятно, автор хотел подчеркнуть мужественность героев.