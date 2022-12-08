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44 минуты назад

Археологи обнаружили древнейший барельеф с голым держащим пенис мужчиной в окружении леопардов

Газета.Ru

Археологи обнаружили на юго-востоке Турции самый древний в истории человечества барельеф с изображением двух мужчин, один из которых держит свой фаллос в окружении леопардов. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Antiquity.

Археологи обнаружили древнейший барельеф с голым мужчиной
Фото: Газета.ruГазета.ru

Археологи нашли вырезанную сцену в Сайбурче, кургане эпохи неолита примерно в 56 км к востоку от реки Евфрат и в 32 км к северу от сирийской границы. Сайбурч датируется девятым тысячелетием до нашей эры, временем, когда охотники-собиратели перешли к земледелию.

Раскопки на этом месте начались в 2021 году – тогда ученые нашли 11 метровое здание, в котором и находился барельеф. По оценкам археологов, изображению примерно 11 тыс. лет, что делает его самым древним.

Находка составляет около метра в высоту и четырех в длину и состоит из двух сюжетов. Первый демонстрирует двух леопардов и мужчину, который держит свой пенис. Второй — быка и другого мужчину, который держит погремушку или змея. По словам археологов, тот, кто вырезал диких животных, подчеркивал их зубы и рога. Однако смысл послания ученые установить не могут, вероятно, автор хотел подчеркнуть мужественность героев.

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