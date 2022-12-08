Археологи обнаружили древнейший барельеф с голым мужчиной

Археологи обнаружили на юго-востоке Турции самый древний в истории человечества барельеф с изображением двух мужчин, один из которых держит свой фаллос в окружении леопардов. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Antiquity.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Археологи нашли вырезанную сцену в Сайбурче, кургане эпохи неолита примерно в 56 км к востоку от реки Евфрат и в 32 км к северу от сирийской границы. Сайбурч датируется девятым тысячелетием до нашей эры, временем, когда охотники-собиратели перешли к земледелию.

Раскопки на этом месте начались в 2021 году – тогда ученые нашли 11 метровое здание, в котором и находился барельеф. По оценкам археологов, изображению примерно 11 тыс. лет, что делает его самым древним.