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21 минуту назад

В "Яндекс Музыке" появились музыкальные клипы

ТАСС

"Яндекс Музыка" начала показывать в приложении сервиса и в музыкальном разделе "Кинопоиска" подборки музыкальных клипов на основе предпочтений пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс Музыки".

В «Яндекс Музыке» появились музыкальные клипы
Фото: UnsplashUnsplash

"Подборка автоматически формируется для каждого пользователя на основе его музыкальных предпочтений и доступна на главной странице "Яндекс Музыки" в мобильном приложении, а также на телевизорах в приложении "Кинопоиска" в разделе "Музыка"", - сообщили в пресс-службе.

Подборка "Время клипов" запускает клипы на любимые треки, а также предлагает и новые клипы, как знакомых музыкантов, так и артистов с похожим жанром и стилем в музыке, пояснили в пресс-службе. Рекомендации клипов основаны на анализе таких параметров, как треки, отмеченные лайком, пропуски клипов, глубина их просмотра и другие. Большая часть контента в подборке представлена в Full HD и HD качестве.

Подборка доступна подписчикам "Яндекс Плюса" в актуальной версии приложения "Яндекс Музыки" на операционных системах iOS и Android, добавили в пресс-службе. Также клипы можно посмотреть в разделе "Музыка" в приложении "Кинопоиск" на SMART TV Samsung, LG и Android TV.

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