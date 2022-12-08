В "Яндекс Музыке" появились музыкальные клипы

"Яндекс Музыка" начала показывать в приложении сервиса и в музыкальном разделе "Кинопоиска" подборки музыкальных клипов на основе предпочтений пользователей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс Музыки".

"Подборка автоматически формируется для каждого пользователя на основе его музыкальных предпочтений и доступна на главной странице "Яндекс Музыки" в мобильном приложении, а также на телевизорах в приложении "Кинопоиска" в разделе "Музыка"", - сообщили в пресс-службе.

Подборка "Время клипов" запускает клипы на любимые треки, а также предлагает и новые клипы, как знакомых музыкантов, так и артистов с похожим жанром и стилем в музыке, пояснили в пресс-службе. Рекомендации клипов основаны на анализе таких параметров, как треки, отмеченные лайком, пропуски клипов, глубина их просмотра и другие. Большая часть контента в подборке представлена в Full HD и HD качестве.