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57 минут назад

Почему подводные лодки делают именно чёрного цвета

Ferra.ru

Наверняка вы замечали, что подводные лодки окрашивают в чёрный цвет. Но почему в этот, а не в какие-либо другие?

Почему подводные лодки делают именно черного цвета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существует несколько причин, почему подводные лодки - именно чёрного цвета.

1. Отражение света. Известно, что чёрный цвет по сравнению со всеми остальными цветами отражает меньше всего света. Поэтому под водой чёрные подводные лодки остаются практически незаметными.

Ferra.ru

2. Безэховые плитки. Также на подводных лодках устанавливаются безэховые панели, благодаря которым судно не могут обнаружить гидролокаторы. Сами панели содержат резину, а она, как известно, чёрного цвета.

Все перечисленные факторы и делают подлодки максимально скрытными.

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