Почему подводные лодки делают именно черного цвета

Наверняка вы замечали, что подводные лодки окрашивают в чёрный цвет. Но почему в этот, а не в какие-либо другие?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Существует несколько причин, почему подводные лодки - именно чёрного цвета.

1. Отражение света. Известно, что чёрный цвет по сравнению со всеми остальными цветами отражает меньше всего света. Поэтому под водой чёрные подводные лодки остаются практически незаметными.

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2. Безэховые плитки. Также на подводных лодках устанавливаются безэховые панели, благодаря которым судно не могут обнаружить гидролокаторы. Сами панели содержат резину, а она, как известно, чёрного цвета.