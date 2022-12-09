В WhatsApp добавят исчезающие одноразовые сообщения

В этой версии сервиса можно увидеть специальную кнопку отправки сообщения с пиктограммой замка. Это означает, что пользователь намерен отправить сообщение, которое можно прочитать лишь однажды. После получения и открытия этого сообщения собеседник уже не сможет прочитать его повторно — при закрытии чата и его последующем открытии послание будет скрыто.