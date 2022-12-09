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1 час назад

В WhatsApp добавят исчезающие одноразовые сообщения

Газета.Ruиещё 2

В бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.22.25.20 была замечена новая функция, позволяющая отправлять одноразовые текстовые сообщения. На это обратил внимание портал WABetaInfo.

В WhatsApp добавят исчезающие одноразовые сообщения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В этой версии сервиса можно увидеть специальную кнопку отправки сообщения с пиктограммой замка. Это означает, что пользователь намерен отправить сообщение, которое можно прочитать лишь однажды. После получения и открытия этого сообщения собеседник уже не сможет прочитать его повторно — при закрытии чата и его последующем открытии послание будет скрыто.

«Время на чтение этого сообщения вышло. Попросите (отправителя) его переслать», — говорится в уведомлении мессенджера.

Таким образом, при пересылке конфиденциальных данных пользователю даже не придется его удалять — оно пропадет автоматически после первого открытия. Такие исчезающие одноразовые сообщения будут защищены от копирования и пересылки.

Ранее команда разработчиков WhatsApp анонсировала новую функцию, которая позволит пользователям мессенджера создавать цифровые аватары.

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