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2 часа назад

В Сеть слили цену новейшей NVIDIA RTX 4070 Ti. Мнения пользователей разделились

Ferra.ru

Долгое время судьба видеокарты NVIDIA RTX 4070 Ti оставалась под вопросом: выпустит компания её или нет? Если да, то по какой цене?

Инсайдеры сообщили цену новейшей NVIDIA RTX 4070 Ti
Фото: Ferra.ruFerra.ru

И вот, благодаря инсайдерам, мы наконец-то узнали подробности. Так, например, оказалось, что производитель намерен установить рекомендованную розничную стоимость RTX 4070 Ti Founder's Edition на уровне 899 долларов. Именно эту сумму NVIDIA называет своим партнёрам.

При этом будут и более доступные варианты данной модели. Речь идёт о некоторых кастомных моделях, которые будут продавать по цене в 849 долларов.

Отметим, что RTX 4070 Ti — это, по сути, переименованная RTX 4080 12 ГБ. Её NVIDIA планировала продавать всё за те же 899 долларов, так что как минимум ценовая политика компании осталась прежней.

И именно этот момент вызвал споры. Ряд пользователей считает, что это слишком высокая цена за модель, которая во многом уступает аналогам от AMD. Но нашлись и те, кто, наоборот, благодарят NVIDIA за не самую высокую цену столь производительного решения.

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