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1 час назад

WSJ: Apple разрабатывает новую систему шифрования данных

ТАССиещё 2

Американская компания Apple занимается разработкой новой системы шифрования данных, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Apple разрабатывает новую систему шифрования данных
Фото: ТАССТАСС

По ее сведениям, сотрудники компании ведут работу над новой системой сквозного шифрования под названием Advanced Data Protection. Она будет касаться облачного сервиса iCloud и позволит полностью защитить хранимую там информацию даже в случае взлома серверов Apple. При этом сама компания не будет иметь к ней доступа и впредь не сможет предоставлять личные данные пользователей даже правоохранительным органам.

Как указывает издание, система станет доступна для пользователей Apple в США в конце года, а в 2023 году она будет распространена по всему миру. При этом шифрование не будет действовать для трех функций: электронной почты, списка контактов и календаря.

В сентябре Apple представила новую операционную систему iOS16 с функцией "Проверка безопасности", благодаря которой пользователь может управлять доступом к приложениям и паролями, а также получать данные о том, у кого есть пароли и личная информация о нем. Доступ к личной информации можно ограничить в любой момент, к примеру, отключив любого человека от доступа к сервису поиска смартфона, местоположению, контактам.

Наука и техника,Apple,
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