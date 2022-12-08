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32 минуты назад

"Известия": в России выделят дополнительные частоты под Wi-Fi для борьбы с радиопомехами

ТАСС

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о разрешении в России беспроводного доступа в сеть, которое работает на частотах 6 ГГц. Такое решение нацелено на борьбу с радиопомехами, которые создают различные гаджеты, сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на документ.

В России выделят дополнительные частоты под Wi-Fi
Фото: ТАССТАСС

Вопрос о добавлении полосы 5 925 - 6 425 МГц будет обсуждаться на заседании ГКРЧ в конце декабря. Отмечается, что новый стандарт Wi-Fi 6E можно будет использовать только в закрытых помещениях, в том числе в офисах и жилых домах.

"Устройства подключаются к Bluetooth в диапазоне 2,4 ГГц. Некоторые Wi-Fi-устройства тоже выходят в сеть в диапазоне 2,4 ГГц, поэтому, если гаджет поддерживает стандарт 6Е, он сможет работать в новом диапазоне и пересечения с Bluetooth-устройствами не будет", - сообщили газете в Минцифры.

Новый стандарт позволит получить более быстрый и стабильный доступ в интернет, а также минимизировать задержку передачи данных.

"Внедрение Wi-Fi 6E позволит развивать цифровые сервисы для промышленности, соответствующие возможностям 5G. Это особенно важно в современных условиях, когда есть проблемы с поставками зарубежного оборудования 5G и нерешенности вопроса с выделением частот для него", - отметили в "Ростелекоме".

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