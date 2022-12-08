Найден метод сокращения свободных радикалов

Свободные радикалы — атомы или группы атомов, формирующие клеточные повреждения, что приводит к инфекционным и дегенеративным заболеваниям, например, раковым опухолям, артриту, катаракте или заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Они формируются в результате многочисленных химических реакций, среди которых также окислительные процессы.

Для борьбы с ними была создана модель оценки и расчета массы соединений, которые поступают вместе с пищей, необходимые для удаления свободных радикалов. Результаты модели иллюстрируют, какое количество антиоксидантов следует внедрить в диету для нейтрализации этих частиц. Оказалось, что пациенту в среднем требуется от 260 до 540 граммов пищевых компонентов в сухой форме. Для уничтожения потребляемых ксенобиотиков требуется от 220 до 260 миллиграммов дополнительных компонентов или 11,5-13 граммов аминокислот в зависимости от индивидуальных потребностей.