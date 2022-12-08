Маск дал обещание основателю Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск, который купил компанию Twitter, пообещал основателю соцсети Джеку Дорси продолжить раскрывать данные о сокрытии важной информации на платформе, сообщает «РЕН ТВ».

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Дорси поинтересовался, почему, если целью является прозрачность для построения доверия, просто не опубликовать всю информацию без отбора и дать людям самим принять решение, призвав выложить «все обсуждения текущих и будущих действий», - сказал Маск, который в ответ на это заявил, что все обнаруженное будет опубликовано.

Дорси покинул свой пост в ноябре 2021 года, в мае 2022 года он покинул совет директоров компании Twitter. После того, как Маск купил соцсеть, Дорси сохранил в компании долю в 2,4 процента акций.

В начале декабря Маск опубликовал часть документов, доказывающих, что Twitter помог забыть историю скандала с сыном президента США Джо Байдена Хантером перед президентскими выборами в 2020 году.