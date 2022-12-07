Ученые МГУ открыли новую группу прожорливых микрохищников

«Примечательно, что описанные в работе виды были найдены не в экзотических местообитаниях, а в обычных образцах морских вод из Красного, Черного, Карибского морей, а также Тихого и Северного Ледовитого океанов. Широкое географическое распространение Provora в морских водах подтверждают и данные секвенирования ДНК из природных проб. Все это время они были у нас под носом, но из-за малопримечательной внешности и относительно низкой численности потребовалась кропотливая работа по культивированию и микроскопии для их обнаружения», - приводит пресс-служба слова научного сотрудника отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Кирилла Михайлова.