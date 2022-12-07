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32 минуты назад

Ученые МГУ открыли новую группу прожорливых микрохищников

Агентство «Москва»

Исследователи из Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Института биологии внутренних вод Российской академии наук (РАН), а также ученые из зарубежных университетов открыли новую группу прожорливых эукариот. Об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Ученые МГУ открыли новую группу прожорливых микрохищников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исследователи Московского университета с коллегами из Института биологии внутренних вод РАН и зарубежных университетов открыли новую группу эукариотических микроорганизмов, которая получила название Provora, отражающее агрессивное прожорливое поведение этих одноклеточных хищников», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что Provora - быстро плавающие округлые клетки с двумя жгутиками и небольшой бороздой, которая является своего рода ртом. Этих существ нельзя отнести ни к одной из известных супергрупп эукариот.

«Примечательно, что описанные в работе виды были найдены не в экзотических местообитаниях, а в обычных образцах морских вод из Красного, Черного, Карибского морей, а также Тихого и Северного Ледовитого океанов. Широкое географическое распространение Provora в морских водах подтверждают и данные секвенирования ДНК из природных проб. Все это время они были у нас под носом, но из-за малопримечательной внешности и относительно низкой численности потребовалась кропотливая работа по культивированию и микроскопии для их обнаружения», - приводит пресс-служба слова научного сотрудника отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени Белозерского МГУ Кирилла Михайлова.

Работа опубликована в журнале Nature.

Ранее «Известия» сообщали, что ученые МГУ нашли причину хронических болезней почек у пожилых людей, установив, что к ним приводит снижение числа стволовых клеток в органах.

Наука и техника,Кирилл Михайлов,РАН,МГУ,
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