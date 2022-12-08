Найдены новые прожорливые микроорганизмы

Российские ученые открыли группу эукариотических микроорганизмов, которые получили название Provora. Оно отражает крайнюю агрессивность и прожорливость этих существ. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото: Пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова Пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова

Сегодня ученые отказываются от традиционной системы деления живых организмов на царства растений, грибов, животных и простейших. Вместо этого они используют более точную классификацию, основанную на методах молекулярной филогенетики. Она включает в себя до десяти так называемых супергрупп эукариот. Большинство видов, которые в наше время находят ученые, относится к одной из супергрупп.

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Однако теперь российские ученые нашли организмы, которые не входят ни в одну из существующих супергрупп. Вместо этого они образуют собственную, ранее неизвестную супергруппу, которая получила название Provora. К такому выводу ученые пришли, когда прочитали транскриптомы найденных видов. Анализ показал, что на филогенетических деревьях эти микроорганизмы занимают обособленное место, уходя корнями к предкам таких крупных объединений как Haptista, Cryptista, Archaeplastida и TSAR. Эти группы вмещают множество эукариот и появились, вероятно, более полутора миллиардов лет назад.

Provora — быстро плавающие округлые клетки, размер которых всего несколько микрон. Организмы снабжены двумя жгутиками и небольшой бороздой (аналог рта). Provora — хищники, которые используют для нападения экструсомы. Это специализированные органеллы, которые напоминают гарпун. С их помощью Provora цепляются за жертву, даже если она крупнее их. Затем с помощью микротрубочек во рту хищники начинают по кусочкам съедать добычу.

Вероятно, до нашего времени Provora дожили как раз благодаря своему хищничеству. В их транскриптомах нет свидетельств симбиоза, характерного для фотосинтезирующих водорослей, а их митохондриальные геномы не испытали интенсивной потери генов, которая была характерна для большинства других эукариот.