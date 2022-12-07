Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome

Создатели Google Chrome попросили пользователей своего браузера обновить Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

Фото: Microsoft Microsoft

По словам журналистов медиа, пользователи Windows 7 и браузера Chrome начали получать уведомления о необходимости обновить свою операционную систему. Похожее уведомление начали показывать, в том числе, владельцам ПК на базе ОС Windows 8.1.

Таким образом, пользователям браузера Google настойчиво порекомендовали отказаться от устаревших операционных систем Microsoft. В противном случае Google может отключить пользователей браузера от обновлений. В материалах компании говорится, что для получения апдейтов нужно иметь устройство на базе Windows 10 или более актуальной системы. Google прекратила основную поддержку Chrome для пользователей Windows 7 еще в 2020 году.

Журналисты издания объяснили, что ограничение касается всех версией браузера, основанных на базе Chromium.

«Даже если закрыть уведомление, чтобы не видеть его, оно снова появится при следующем запуске Chrome», — подчеркнули авторы.