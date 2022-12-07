Крупное обновление Telegram уже вышло: собрали все подробности

Свежее обновление Telegram привнесло в мессенджер не только очередной пакет анимированных эмодзи, но и несколько крайне полезных функций: от регистрации без SIM-карты до автоматической чистки чатов. Рассказываем о новых фишках приложения.
Фото: TelegramTelegram
Отныне в Telegram можно зарегистрироваться без SIM-карты при помощи анонимных номеров телефона, которые хранятся в базе блокчейна. Их можно приобрести на платформе Fragment за криптовалюту TON.
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Функционал самоуничтожающихся сообщений расширился: теперь пользователи могут настроить общий таймер, который будет автоматически очищать историю сообщений во всех новых чатах. Он не затронет ранее созданные диалоги, но для них аналогичная функция настраивается в меню «Конфиденциальность» — «Автоудаление сообщений». Для небольших групповых бесед запустить таймер удаления может любой участник, владеющий правами редактирования группы.
Темы (самостоятельные чаты по топикам внутри больших каналов) стали доступны для групп от 100 человек. Список открытых тем отныне отображается в вертикальной панели: чтобы просматривать сообщения во всех темах, можно перейти в режим единого чата. Помимо этого, счетчики сообщений в уже просмотренных темах отмечаются более ярким цветам, а сообщения в не просмотренных — светлыми и менее заметными.
Группы позволяют закрепить до пяти тем. Количество закрепленных сообщений в каждой теме не ограничено.
Появилась тема «Общие вопросы»: туда приходят сервисные сообщения и там же хранится история переписки чата до того, как он перешел в режим тем. «Общие вопросы» доступны всем участникам чата, однако администраторы могут переименовать тему или скрыть ее из списка.
Группы от 200 участников могут подключить т.н. «активный антиспам-фильтр», защищающий от спам-ботов. Ложные срабатывания фильтра можно регистрировать в разделе «Недавние действия».
Функционал временных QR-кодов, которые облегчают добавление в друзья, теперь можно использовать при скрытом номере телефона. Если кто-то просканирует ваш код, он сможет найти вас, не вводя номер.
В Telegram для iOS появился поиск эмодзи по ключевым словам, в том числе и среди пользовательских наборов. Если нужный смайлик не находится, вы можете предложить свой вариант на платформе переводов.