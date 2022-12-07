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11 минут назад

Автоудаление всех чатов, регистрация без SIM-карты и другое: новые фишки Telegram

Мария Иванова

Свежее обновление Telegram привнесло в мессенджер не только очередной пакет анимированных эмодзи, но и несколько крайне полезных функций: от регистрации без SIM-карты до автоматической чистки чатов. Рассказываем о новых фишках приложения.

Крупное обновление Telegram уже вышло: собрали все подробности
Фото: TelegramTelegram
  • Отныне в Telegram можно зарегистрироваться без SIM-карты при помощи анонимных номеров телефона, которые хранятся в базе блокчейна. Их можно приобрести на платформе Fragment за криптовалюту TON.
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  • Функционал самоуничтожающихся сообщений расширился: теперь пользователи могут настроить общий таймер, который будет автоматически очищать историю сообщений во всех новых чатах. Он не затронет ранее созданные диалоги, но для них аналогичная функция настраивается в меню «Конфиденциальность» — «Автоудаление сообщений». Для небольших групповых бесед запустить таймер удаления может любой участник, владеющий правами редактирования группы.
  • Темы (самостоятельные чаты по топикам внутри больших каналов) стали доступны для групп от 100 человек. Список открытых тем отныне отображается в вертикальной панели: чтобы просматривать сообщения во всех темах, можно перейти в режим единого чата. Помимо этого, счетчики сообщений в уже просмотренных темах отмечаются более ярким цветам, а сообщения в не просмотренных — светлыми и менее заметными.
  • Группы позволяют закрепить до пяти тем. Количество закрепленных сообщений в каждой теме не ограничено.
  • Появилась тема «Общие вопросы»: туда приходят сервисные сообщения и там же хранится история переписки чата до того, как он перешел в режим тем. «Общие вопросы» доступны всем участникам чата, однако администраторы могут переименовать тему или скрыть ее из списка.
  • Группы от 200 участников могут подключить т.н. «активный антиспам-фильтр», защищающий от спам-ботов. Ложные срабатывания фильтра можно регистрировать в разделе «Недавние действия».
  • Функционал временных QR-кодов, которые облегчают добавление в друзья, теперь можно использовать при скрытом номере телефона. Если кто-то просканирует ваш код, он сможет найти вас, не вводя номер.
  • В Telegram для iOS появился поиск эмодзи по ключевым словам, в том числе и среди пользовательских наборов. Если нужный смайлик не находится, вы можете предложить свой вариант на платформе переводов.
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