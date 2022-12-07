Новые iPhone перейдут на процессоры с американских заводов

Гендиректор Apple Тим Кук на открытии нового завода тайваньской компании TSMC в американском штате Аризона заявил, что его компания будет переходить на чипы, произведенные в США. Об этом сообщает телеканал CNBC. По словам Кука, компания из Купертино объединит усилия и опыт TSMC с изобретательностью американских рабочих для снижения зависимости от Китая в сфере чипов. "И теперь, благодаря упорному труду стольких людей, на этих чипах можно с гордостью маркировать "Сделано в Америке". Это невероятно важный момент", - отметил глава американской корпорации. Отмечается, что всего в Аризоне запланировано открыть как минимум два завода по производству полупроводников. По данным CNBC, тайваньские специалисты уже консультируют американских сотрудников по вопросам сборки и обучают всем необходимым процессам. Согласно планам TSMC, предприятия должны производить 600 млн пластин из кремния в год. Второй завод намерены открыть к 2026 году. Ранее основатель TSMC Моррис Чанг подтвердил планы тайваньской компании по производству 3-нм чипов на заводе в Аризоне. Тим Кук в прошлом заявлял, что Apple планирует расширить поставки чипов не только с нового предприятия в Аризоне, но и с заводов в европейских странах.