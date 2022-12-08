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50 минут назад

Ученые объяснили, как депрессия влияет на здоровье кишечника

Мир24иещё 2

Группа ученых из Центра нейробиологии стресса Оппенгеймера при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Оксфордского университета обнаружила влияние депрессии на кишечник, сообщается в журнале Nature Communications.

Ученые объяснили, как депрессия влияет на здоровье кишечника
Фото: ТАССТАСС

Исследователи отмечают, что депрессия является психическим расстройством, однако она также может затрагивать разные органы.

В ходе нескольких исследований специалисты выделили 13 групп бактерий в кишечнике, которые были связаны с риском формирования депрессии у взрослых. Среди них – Ruminococcaceae, Eubacterium ventriosum, Eggerthella, Coprococcus, Sellimonas, Subdoligranulum, Lachnoclostridium, Hungatella, Ruminococcus gauvreauii и другие.

Специалисты обследовали 1054 добровольца на наличие депрессии и попросили сдать образцы кала для анализа на бактериальный состав.

Оказалось, что в большинстве случаев число кишечных микробов у людей с депрессией снижалось. Но некоторые группы бактерий, такие как Sellimonas и Eggerthella, в большом количестве присутствовали у пациентов с депрессивным расстройством. Таким образом, исследователи доказали связь депрессии и кишечных изменений.

Также ученые пришли к выводу, что на данный момент еще рано говорить о прямой корреляции изменений в микробиоте кишечника и возникновения депрессии. Кроме того, сложно найти причинно-следственную связь, так как депрессия может привести к нарушению питания, а диета является главным фактором в составе кишечных бактерий человека.

Если дальнейшие исследования докажут, что любой бактериальный дисбаланс действительно приводит к появлению депрессии, то, возможно, лечить психические расстройства можно будет пробиотиками или пребиотиками.

Ранее ученые заявили, что томаты благоприятно влияют на здоровье. Так, две недели «помидорной» диеты повысили число полезных бактерий в желудке.

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