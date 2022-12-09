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57 минут назад

Разработан нейтрализующий омикрон-штамм препарат

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Института рака Дана-Фарбер, Бостонского университета, Массачусетской больницы общего профиля, Университета штата Колорадо разработали препарат, который эффективно нейтрализует омикрон-штамм и большинство вариантов коронавирусов. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Разработан нейтрализующий омикрон-штамм препарат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработка под названием DF-COV-01 представляет собой молекулу-приманку рецептора ACE2. В отличие от лекарств на основе антител SARS-CoV-2 гораздо сложнее бороться с приманкой ACE2, поскольку мутации в вирусе, которые помогают ему противостоять препарату, одновременно снижают способность заражать клетки. Новое исследование определило особенности, которые делают препараты на основе приманок ACE2 эффективными и долговременными.

Эксперименты показали, что при активации определенного фрагмента белка лекарственное вещество более плотно внедряется в вирус и дольше действует в организме. При этом само лекарство вызывает необратимые изменение структуры вируса — оно повреждает белки-шипы, чтобы патоген потерял способность связываться с рецептором ACE2 на поверхности клетки и не смог заражать ее.

Поскольку для инфицирования большинству коронавирусов требуется взаимодействие именно с ACE2, препарат эффективен для всех существующих штаммов и потенциально даже для будущих.

Пока что DF-COV-01 еще не был протестирован на людях, хотя его разработка практически завершена. В настоящее время проводятся доклинические исследования, которые являются необходимым этапом для разрешения клинических испытаний.

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