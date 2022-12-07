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1 час назад

Названы лучшие смартфоны 2022 года по версии Gizchina

Газета.Ru

Редакция портала Gizchina назвала 5 лучших смартфонов 2022 года.

Названы лучшие смартфоны 2022 года по версии Gizchina
Фото: gizchina.comgizchina.com

Лидером топа стал Google Pixel 7 Pro, в котором Google не просто исправила недостатки прошлогодней модели, но и избежала повторения ошибок конкурентов. Смартфон выделяется на фоне других устройств 2022 года благодаря оригинальному дизайну, высокому качеству фото- и видео-съемки, а также долгосрочной поддержкой ПО со стороны производителя.

Второе место присудили iPhone 14 Pro Max. В качестве основных преимуществ новинки отмечаются его камеры. Отдельно выделяют видеосъемку в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду как с передней, так и с задней датчиков. При этом смартфон показывает отличную автономность и высокий уровень производительности.

Третье место занял флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, который получил поддержку встроенного стилуса S-Pen, уникальный набор камер и узнаваемый дизайн.

Xiaomi 12S Ultra, который оказался на четвертом месте рейтинга Gizchina, получил самобытное оформление, флагманскую производительность и качественные камеры, над которыми инженеры Xiaomi работали совместно с Leica.

Закрывает топ OnePlus 10 Pro, получивший Snapdragon 8 Gen 1, камеры, откалиброванные HasselBlad и флагманский LTPO-дисплей с разрешением QHD+.

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