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1 час назад

Можно ли заряжать смартфон «неродной» зарядкой? Отвечает учёный

Секрет Фирмы

Часто нам приходится использовать зарядные устройства, которые не входили в комплект смартфона. И есть расхожее мнение, что это вредно для устройства. Завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко рассказал, действительно ли это так. По его словам, можно использовать зарядные устройства большей мощности, чем «родная» зарядка.

Ученый рассказал, можно ли заряжать смартфон «неродной» зарядкой
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Если мощность используемого вами зарядного устройства выше, чем у "родного", то вашему смартфону почти ничего не угрожает. В современных телефонах процесс питания управляется специальными контроллерами заряда, которые ограничивают силу тока и время процесса. Ваш аккумулятор возьмёт ровно столько энергии, сколько ему нужно, и для этого будет использован правильный график этого питания», — рассказал он.

Зато если использовать зарядку мощностью ниже, чем «родная», то это может привести к нежелательным последствиям. Во-первых, она не сможет зарядить устройство, а во-вторых, она будет перегреваться при этом.

«Ваш смартфон вряд ли пострадает, если для зарядки используется достаточно длинный кабель, который не успеет нагреться, если тепло не передаётся непосредственно от зарядного устройства на гаджет, который на этом устройстве лежит», — отметил учёный.

Также он указал, что опасность могут представлять копии популярных смартфонов — на них часто установлены некачественные контроллеры процесса зарядки. Они не могут ограничить напряжение, если оно оказалось выше нужного.

Кроме этого, дешёвые кабели перегреваются. Это может испортить контакт зарядки со смартфоном.

Ранее итальянские учёные из Мессинского университета выяснили, что долгое пребывание в смартфоне связано с низким уровнем психологического благополучия и плохим самоконтролем. Всё это может сыграть злую шутку с зависимыми от смартфонов людьми в будущем.

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