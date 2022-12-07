Выявлены особенности галактик в период «космического рассвета»

Благодаря данным индийского радиотелескопа SARAS3 астрофизики сделали выводы о Вселенной в период «космического рассвета» — времени формирования первых звезд и галактик. Исследователи предполагали, что смогут обнаружить радиосигнал, создаваемый атомами водорода. Астрофизики не подтвердили эту теорию, хотя обнаружили сведения, способствующие лучшему пониманию зарождения нашей Вселенной. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

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Изучение ранней Вселенной — одна из основных задач новых обсерваторий. Группа ученых Кембриджского университета и их коллеги из Индии, Австралии и Израиля решили выяснить особенности галактик, образовавшихся всего через 200 миллионов лет после Большого взрыва. Для этого они проанализировали сведения, собранные телескопом SARAS3, который был спроектирован в Научно-исследовательском институте Рамана (Индия) и развернут на озере Дандиганахалли.

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Астрономы изучали информацию телескопа, чтобы обнаружить радиосигнал от водородной линии, создаваемой изменением энергетического состояния нейтрального атома водорода. Интерес к исследованию радиолинии связан с тем, что более половины межзвездного вещества составляет нейтральный водород. Поэтому наблюдение за нейтральным водородом позволит получить знание о структуре галактики.

В 2018 году другая научная команда, участвовавшая в эксперименте EDGES, опубликовала результаты, свидетельствующие об обнаружении линии. При этом сообщенный сигнал был слишком сильным, что не свойственно для ранних Вселенных. Теперь же исследовательская группа, использовавшая методы статистического моделирования для анализа данных SARAS3, не смогла обнаружить сигнал и подтвердить их выводы.