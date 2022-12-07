Появилось видео с необычным смартфоном Oppo

Известный инсайдер Ice Univerce опубликовал в своем Twitter-аккаунте первое видео с неанонсированным смартфоном-«раскладушкой» Oppo Find N2 Flip.

На опубликованных кадрах виден смартфон в защитном бандаже, который из сложенного состояния переводится в раскрытое. По видео можно понять, что Oppo Find N2 Flip, как и Samsung Galaxy Flip, получит экран с горизонтальной линией сгиба, одинарную фронтальную камеру и двойную основную. Кроме того, на видео отчетливо виден вспомогательный экран на внешней стороне крышки, который, в отличие от смартфонов Samsung, располагается вертикально.

«Хотя Find N2 Flip – это первое устройство Oppo в формате «раскладушки», оно уже способно показать Samsung, как сделать свои смартфоны из серии Flip лучше. Find N2 Flip – это самая совершенная «раскладушка» на данный момент. В первую очередь это касается качества внешнего экрана, видимости линии сгиба на внутреннем экране и аккумулятора», – написал Ice Universe.

В другом посте инсайдер добавил, что Find N2 Flip оборудован аккумулятором с емкостью больше, чем у Galaxy S22. Батарея упомянутого смартфона Samsung имеет емкость 3700 мАч.