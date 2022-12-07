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1 час назад

Стала известна новая дата презентации Xiaomi

Газета.Ru

В приложении Mi Shop обнаружили постер с упоминанием новой даты презентации смартфонов серии Xiaomi 13. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Стала известна новая дата презентации Xiaomi
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судя по приложенным источником скриншотам, анонс Xiaomi 13 в Китае состоится 11 декабря. Вместе со смартфонами ожидается презентация оболочки MIUI 14, часов Watch S2, наушников Buds 4 и Xiaomi Mini Host, который станет первым настольным ПК компании.

OnLeaks/Twitter

Известно, что линейка Xiaomi 13 будет представлена базовой моделью и Pro-версией. Новинки будут оснащены флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5x и новым хранилищем типа UFS 4.0.

Ожидается, что стоимость смартфонов Xiaomi 13 окажется выше прошлогодних моделей, но цены пока не раскрываются.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Китае на Xiaomi 13 стали принимать платные предзаказы до презентации.

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