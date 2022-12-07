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33 минуты назад

Первый «Экспресс-РВ» запустят в 2025 году

Lenta.ruиещё 1

Первый спутник «Экспресс-РВ» одноименного комплекса запустят в рамках проекта «Сфера» в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Первый «Экспресс-РВ» запустят в 2025 году
Фото: Telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»Telegram-канал Госкорпорация «Роскосмос»

«Запуск первого "Экспресса" — в октябре 2025 года, развертывание полной орбитальной группировки — в 2026 году», — говорится в сообщении.

В космический комплекс «Экспресс-РВ», который разработали специалисты компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева, войдут четыре спутника. Космические аппараты будут работать на высокоэллиптической орбите в С-, Ku- и L-диапазонах. Группировка спутников обеспечит предоставление услуг связи, включая широкополосный доступ в интернет, на всей территории России и акватории Северного Ледовитого океана.

В ноябре гендиректор ИСС имени Решетнева Евгений Нестеров рассказал, что штатную группировку «Скиф», которая должна стать аналогом американского Starlink, начнут развертывать в 2025 году.

В октябре в «Роскосмосе» сообщили, что первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» «Скиф-Д» и три спутника связи «Гонец-Д» вывели на орбиту.

Наука и техника,Евгений Нестеров,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,
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