Ученые нашли предка современных пивных дрожжей

Впервые в Европе ученые обнаружили предка дрожжей, необходимых для производства светлого пива. Результаты исследования специалистов из Университетского колледжа Дублина опубликованы в журнале FEMS Yeast Research.

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Пивоварение — одна из старейших отраслей производства. В Европе большая часть пивоварения была связана с дрожжами, называемыми Saccharomyces cerevisiae. С их помощью делали эль до средних веков, после чего люди начали производить светлое пиво. Ученые до сих пор не знают, как произошел этот переход.

Для производства светлого пива использовали Saccharomyces pastorianus. Это гибрид двух сортов, один из которых S. cerevisiae. Второй был неизвестен до 2011 года — тогда ученые установили, что это был Saccharomyces eubayanus. Он был обнаружен в Южной Америке, в Европе его следов обнаружено не было.

В новой работе исследователи обнаружили S. eubayanus в лесу своего кампуса. Ученые выделили два разных подвида S. eubayanus из образцов почвы. После секвенирования их генома специалисты обнаружили, что они связаны с предковым штаммом S. eubayanus, который скрестился с S. cerevisiae и образовал S. pastorianus.