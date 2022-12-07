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1 час назад

Ученые определили время появления современных ящериц

Британские ученые из Бристольского университета выяснили, что современные ящерицы появились не в середине юры, как считалось раньше, а в конце триаса. Это соответствует появлению ряда новых групп животных и растений после массового вымирания. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ученые определили время появления современных ящериц
Фото: Inscience.newsInscience.news

Современные змеи и ящерицы относятся к отряду Чешуйчатых (Squamata). До сих пор считалось, что этот отряд появился в середине юрского периода.

Британские ученые обнаружили на складе Музея естественной истории ископаемые останки рептилии. Она была помечена как представитель рода Clevosaurus, который относится к группе Клювоголовых (Rhynchocephalia). Проведя КТ останков, ученые выяснили, что рептилия очевидно принадлежит к Чешуйчатым. Это было видно по строению черепа, шейных позвонков, плечей и зубов. Единственная черта рептилии, которой нет у современных ящериц, — это отверстие с одной стороны костей верхних конечностей, через которое проходят нервы и артерия. Новую рептилию ученые назвали Cryptovaranoides microlanius. У нее были и другие интересные, но примитивные черты: например, зубы, находящиеся на костях неба. Несмотря на необычность, ученые уже наблюдали такое у некоторых змей (желтопузик, боа, питон). Принадлежность найденной рептилии к Чешуйчатым указывает на то, что современные ящерицы появились раньше, чем предполагалось — не в середине юрского периода, а в конце триаса.

В конце пермского периода, 252 млн лет назад, произошло массовое вымирание. После него начали появляться новые группы растений (включая современные хвойные), насекомые, а также черепахи, крокодилы, динозавры и млекопитающие. Массовому вымиранию также способствовали флуктуации между влажным и сухим климатом, которые происходили 232 млн лет назад. Вероятно, эти факторы и поспособствовали развитию ящериц.

Ученые считают, что найденные ими ископаемые останки в будущем могут быть очень важны. Ранее они не были исследованы лишь потому, что у ученых не было доступа к технологии КТ.

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