Amazon будет платить за отслеживание смартфонов пользователей

Amazon начала предлагать участникам программы Amazon Shopper Panel $2 в месяц за то, что пользователи позволят компании отслеживать трафик на своих смартфонах. Об этом сообщает Business Insider.

По заявлениям Amazon, компания сможет узнать, где, когда и какие рекламные объявления видят пользователи на своем устройстве. Это могут быть как рекламные объявления от Amazon, так и сторонние объявления на платформе Amazon Ads.

Amazon отмечает, что цель программы — предложить пользователям их сервисов более персонализированную рекламу.

Пользователей в США и Великобритании, которые примут участие в исследовании Amazon, будут поощрять ежемесячной выплатой в $2. При этом зарегистрироваться в программе можно только по специальному приглашению. Отказаться от участия можно будет в любое время. При выходе из программы пользователи смогут удалить личную информацию, связанную с отслеживанием рекламы.