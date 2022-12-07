Российские ученые обнаружили новое семейство магнитов

Российские ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) обнаружили, что нетипичные комплексные соединения кобальта, железа и никеля способны проявлять свойства моноионных магнитов. Их исследовательская работа опубликована в журнале Magnetochemistry.

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По словам специалистов, их находка позволит применять вышеуказанные вещества при создании сверхплотных эффективных устройств электронной компонентной базы, чтобы хранить информацию.

Эксперты выявили, что гептакоординированные ионы металлов 3d-ряда в пентагональной бипирамидальной (PBY) координационной среде способны проявлять свойства моноионного магнита (SIM).

Доктор химических наук, заведующий кафедрой физической и коллоидной химии ЮФУ Игорь Щербаков рассказал, что ученые смогли синтезировать соединения некоторых металлов на основе продукта конденсации 2,6-диацетилпиридина с 2-гидразинопиримидином. При помощи рентгеноструктурного анализа монокристаллов специалисты установили их структуру. После этого последовало детальное изучение магнитных свойств в постоянном и переменном поле.

По словам Щербакова, сейчас материалы могут сохранять намагниченность исключительно при весьма низких температурах.