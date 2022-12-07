Российские ученые обнаружили новую биологическую опасность

Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) совместно с белорусскими специалистами обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей. Отмечается, что существует потенциальная угроза передачи опасных болезней человеку. Данные биологического исследования опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina.

Фото: ТМУ ТМУ

«Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд рукокрылые — неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции», — объяснила доцент ТМУ МариМария Орлова.

По словам Орловой, специалисты из разных стран все чаще выражают озабоченность расширением привычных отношений «паразит-хозяин», которое сегодня наблюдается в природе. Паразитов обнаружили у рыжей вечерницы и водяной ночницы — распространенных на территории России и Белоруссии видов летучих мышей.