Китай запустил на орбиту экспериментальный спутник

Китай при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-11» вывел на орбиту экспериментальный спутник VDES , говорится в сообщении Аэрокосмической научно-промышленной корпорации Поднебесной.

Фото: NASA NASA

Как отмечается, пуск прошел в среду в 9:15 по местному времени (4:15 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе КНР. Ракета вывела спутник на заданную орбиту. Специалисты признали запуск успешным.

Аппарат Xingyun Transport VDES будет использоваться для проверки системы обмена данными VHF, предназначенной для применения в случае ЧС на воде и надзора за безопасностью в море.