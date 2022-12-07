В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
14 минут назад

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Мир24иещё 2

Китай при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-11» вывел на орбиту экспериментальный спутник VDES , говорится в сообщении Аэрокосмической научно-промышленной корпорации Поднебесной.

Китай запустил на орбиту экспериментальный спутник
Фото: NASANASA

Как отмечается, пуск прошел в среду в 9:15 по местному времени (4:15 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе КНР. Ракета вывела спутник на заданную орбиту. Специалисты признали запуск успешным.

Аппарат Xingyun Transport VDES будет использоваться для проверки системы обмена данными VHF, предназначенной для применения в случае ЧС на воде и надзора за безопасностью в море.

Напомним, 1 декабря с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.

Наука и техника,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители