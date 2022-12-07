Аккаунт в Telegram теперь можно завести без физической сим-карты

В Telegram теперь можно завести аккаунт без использования физической сим-карты с помощью случайного анонимного номера. Его можно приобрести на платформе Fragment, об этом говорится в блоге мессенджера.

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Fragment предоставляет номер, полученный случайным образом, с его помощью пользователь сможет зарегистрировать аккаунт в мессенджере. Этот номер переходит пользователю. Он может продать его на аукционе. В октябре основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске платформы по продаже уникальных никнеймов в мессенджере под названием Fragment. Продажа имен происходит при помощи смарт-контрактов на блокчейне TON.