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43 минуты назад

Telegram открыл регистрацию пользователей без физических сим-карт

Газета.Ruиещё 3

В Telegram теперь можно завести аккаунт без использования физической сим-карты с помощью случайного анонимного номера. Его можно приобрести на платформе Fragment, об этом говорится в блоге мессенджера.

Аккаунт в Telegram теперь можно завести без физической сим-карты
Фото: ТАССТАСС

Fragment предоставляет номер, полученный случайным образом, с его помощью пользователь сможет зарегистрировать аккаунт в мессенджере. Этот номер переходит пользователю. Он может продать его на аукционе. В октябре основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске платформы по продаже уникальных никнеймов в мессенджере под названием Fragment. Продажа имен происходит при помощи смарт-контрактов на блокчейне TON.

Ранее сообщалось, что количество подписчиков Telegram Premium превысило отметку в 1 млн пользователей. Бизнесмен Павел Дуров также сообщил об успехе рекламной платформы, которая была запущена год назад. По его словам, доходы от показов объявлений в Telegram-каналах позволили компании выйти на путь к постоянной финансовой устойчивости.

Наука и техника,Павел Дуров,
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