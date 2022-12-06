Аккаунт в Telegram теперь можно завести без физической сим-карты

Пользователи Telegram теперь смогут завести аккаунт в мессенджере без использования физической сим-карты с помощью случайного анонимного номера, который можно приобрести на платформе Fragment. Соответствующая информация появилась во вторник в блоге мессенджера.

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"Аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment", - говорится в сообщении компании.

На платформе Fragment можно приобрести номер, полученный случайным образом, с его помощью пользователь сможет зарегистрировать аккаунт в мессенджере, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте платформы. Пользователь будет владеть номером до тех пор, пока не продаст его на аукционе.