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1 час назад

Аккаунт в Telegram теперь можно завести без физической сим-карты

ТАССиещё 1

Пользователи Telegram теперь смогут завести аккаунт в мессенджере без использования физической сим-карты с помощью случайного анонимного номера, который можно приобрести на платформе Fragment. Соответствующая информация появилась во вторник в блоге мессенджера.

Аккаунт в Telegram теперь можно завести без физической сим-карты
Фото: ТАССТАСС

"Аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment", - говорится в сообщении компании.

На платформе Fragment можно приобрести номер, полученный случайным образом, с его помощью пользователь сможет зарегистрировать аккаунт в мессенджере, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте платформы. Пользователь будет владеть номером до тех пор, пока не продаст его на аукционе.

В октябре основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске платформы по продаже уникальных никнеймов в мессенджере под названием Fragment. Продажа имен осуществляется при помощи смарт-контрактов на блокчейне TON.

Наука и техника,Павел Дуров,
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