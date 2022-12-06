Какие гаджеты россияне мечтают получить на Новый год

В результате проведённого опроса компания «Ситилинк» выяснила, какие гаджеты россияне хотели бы получить в качестве подарков на Новый год.

Среди мужчин самым желанным подарком оказался ноутбук, об этом высказались 30% респондентов. При этом 27% опрошенных мужчин в качестве новогоднего подарка хотели бы смартфон, 21% — игровую консоль или аксессуары к таким устройствам. Ещё 14% хотели бы на Новый год получить электроинструменты, 6% — фитнес-браслет либо часы, 3% — портативную колонку.