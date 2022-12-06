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10 минут назад

SpaceX разработает спутниковую систему для слежения за Землёй в пользу США

Елена Прошина

SpaceX создала оборонное подразделение Starshield

SpaceX разработает спутниковую систему для слежения за Землёй
Фото: ТАССТАСС

SpaceX представил новую бизнес-единицу Starshield — более защищенный и технологический аналог спутниковой сети Starlink, в рамках которой намерен взаимодействовать с Минобороны США. Соответствующий раздел появился на сайте компании.

Предполагается, что крупнейшим заказчиком Starshield станет Пентагон.

«В то время как Starlink предназначен для потребительского и коммерческого использования, новая бизнес-единица предназначена для использования государством», — говорится на сайте SpaceX.

Там также отмечается, что первоначально Starshield будет сосредоточена на трех областях: изображение, связь и запуск в космос полезной нагрузки. Для реализации данных задач в новую структуру заложили возможность «использования высоконадежных криптографических систем» на базе технологии спутников Starlink. Также в рамках Starshield американская компания намерена выводить на орбиту новые спутники и создавать наземные инфраструктуры.

Кроме того новая структура сможет взаимодействовать с уже действующими на орбите правительственными спутниками, использующими систему лазерной связи.

Наука и техника,SpaceX,Пентагон,
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