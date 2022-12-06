Павел Дуров похвастался успехом Telegram Premium

Количество подписчиков Telegram Premium превысило отметку в 1 млн пользователей. Об этом в своем канале сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Telegram Premium, который мы представили всего пять месяцев назад, быстро превзошел отметку в 1 млн. Telegram Premium стал одним из самых успешных примеров монетизации соцсети посредством подписки», – заявил Дуров.

Бизнесмен также сообщил об успехе рекламной платформы, которая была запущена год назад. По его словам, доходы от показов объявлений в Telegram-каналах позволили компании выйти на путь к постоянной финансовой устойчивости.

«Благодаря успешной монетизации, Telegram может платить за серверы, трафик и работу сотрудников, необходимых для создания новых функций и поддержки существующих», – сообщил основатель Telegram.