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24 минуты назад

Android-вирус замаскировали под приложения банков

Lenta.ru

Специалисты Dr.Web обнаружили в Google Play приложения, ворующие личные данные пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Android-вирус замаскировали под приложения банков
Фото:  Jonas Leupe / Unsplash Jonas Leupe / Unsplash

Из отчета аналитиков следует, что одной из подобных программ оказалась TubeBox.

«Она обещает денежное вознаграждение за просмотр видео и рекламы в приложении, но никогда не выполняет своих обещаний», — отметили авторы.

По словам специалистов, при попытке вывести заработанные деньги приложение выдает ошибку.

Также в Dr.Web нашли в магазине для смартфонов Android приложения, замаскированные под клиенты финансовых организаций и банков. Вредоносные программы, в том числе, были ориентированы на российских пользователей. Среди них оказались приложения с названиями «ГазПрограмма», «ГосРесурсы», «МоиСбережения», «ВТБрокер» — вирусные программы выдавали себя за официальное ПО известных финансовых организаций. По словам экспертов, суммарно мошеннические приложения имели около двух миллионов загрузок.

«Эти приложения продвигались с помощью вредоносной рекламы через другие программы, обещая гарантированную прибыль от инвестиций. На самом деле они перенаправляют пользователей на фишинговые сайты, где собирается их личная информация», — подчеркнули журналисты.

В конце октября специалисты McAfee рассказали о 16 приложениях для Android, которые зарабатывали на фейковых рекламных действиях. Суммарно мошеннические программы получили более 20 миллионов скачиваний.

Наука и техника,Google,
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