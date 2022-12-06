Android-вирус замаскировали под приложения банков

«Она обещает денежное вознаграждение за просмотр видео и рекламы в приложении, но никогда не выполняет своих обещаний», — отметили авторы.

Также в Dr.Web нашли в магазине для смартфонов Android приложения, замаскированные под клиенты финансовых организаций и банков. Вредоносные программы, в том числе, были ориентированы на российских пользователей. Среди них оказались приложения с названиями «ГазПрограмма», «ГосРесурсы», «МоиСбережения», «ВТБрокер» — вирусные программы выдавали себя за официальное ПО известных финансовых организаций. По словам экспертов, суммарно мошеннические приложения имели около двух миллионов загрузок.