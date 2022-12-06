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1 час назад

Американский Orion улетел от Луны к Земле

Lenta.ruиещё 1

В понедельник, 5 декабря, корабль Orion в рамках миссии Artemis 1 второй и последний раз пролетел на расстоянии около 130 километров над поверхностью Луны, выполнив маневр для возвращения на Землю через шесть суток. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

Американский Orion улетел от Луны к Земле
Фото: NASANASA

Отмечается, что в ходе маневра, произошедшего во время сближения корабля с Луной, главный двигатель служебного модуля Orion проработал в течение 3 минут 27 секунд. После этого корабль вышел на траекторию, позволяющую ему вернуться на Землю.

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SpaceNews напоминает, что Orion должен 11 декабря приводниться в Тихом океане, где его встретит корабль Portland Военно-морских сил (ВМС) США и доставит в порт калифорнийского города Сан-Диего.

Издание отмечает, что в целом узлы Orion работают штатно, однако, вероятно, имеются проблемы с креплением блоков ограничителей тока в энергосистеме корабля.

В ноябре НАСА сообщило, что Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

В том же месяце американское космическое агентство показало снятую кораблем Orion восходящую Землю.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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