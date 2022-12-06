В России запустили новый аналог Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) под названием Looky. Пресс-релиз компании, в котором сообщается о запуске платформы, поступил в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Marie-Michèle Bouchard / Unsplash Marie-Michèle Bouchard / Unsplash

Новая соцсеть будет иметь те же функции, что и Instagram: пользователи площадки могут публиковать посты, сторис, оставлять комментарии и общаться в личных сообщениях, а также редактировать фото- и видеоконтент.

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Аккаунт Looky можно синхронизировать с профилем в Instagram и автоматически перенести никнейм, фотографию профиля, а также публикации.

«Посты, которые пользователь будет постить в Instagram после переноса, будут дублироваться в Looky. При этом посты, сделанные в Looky, не дублируются в Instagram», — уточнили в компании.

Пользователи платформы смогут прикреплять ссылки к постам, делать пожертвования в один клик, получать виртуальные награды и сортировать посты по тематическим папкам — эти функции отличают новую соцсеть от Instagram. Приложение доступно для скачивания в маркетплейсах Google Play, App Store и App Gallery.

«Наша цель — стать лидером в своей нише и забрать себе как минимум десятую часть аудитории Instagram к 2024 году — для нас выглядит вполне реальной», — отметил руководитель проекта Looky Егор Яковлев.

В конце ноября Looky вошла в список российских аналогов зарубежных приложений, одобренных правительством. В их число также вошли аналог TikTok — соцсеть Sunlight Play, сервис корпоративной связи New, сервис видео-конференц-связи Dion и корпоративная почтовая система «Почта 2.0».

С момента блокировки соцсети в России запускали несколько ее аналогов. В марте сообщалось о появлении платформы «Россграм», которую позже заподозрили в провоцировании мошенников. Пользователи, которые подали заявку на регистрацию в «Россграме», стали получать на электронную почту письма с вредоносным ПО. Кроме того, в России запускали площадку под названием Freegram, платформу Now и соцсеть «Грустнограм», в которой можно публиковать только черно-белые фото.