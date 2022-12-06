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44 минуты назад

Космический телескоп «Хаббл» запечатлел рассеянное скопление с эмиссионной туманностью

AstroNews

Космический телескоп «Хаббл» наблюдает рассеянное звездное скопление NGC 1858, которое находится в северо-западной части Большого Магелланова Облака, галактики-спутника нашего Млечного Пути. Возраст NGC 1858 оценивается примерно в 10 миллионов лет.

Телескоп «Хаббл» запечатлел рассеянное скопление с эмиссионной туманностью
Фото: AstroNewsAstroNews

Рассеянные скопления - это тип звездных скоплений со слабым гравитационным притяжением между звездами. NGC 1858 также является эмиссионной туманностью, представляющей собой облако межзвездного газа, ионизированного ультрафиолетовыми волнами, исходящими от близлежащих звезд. Газ туманности излучает свой собственный свет на видимых длинах волн. Его можно увидеть на снимке в виде слабого облака, заполняющего середину и нижний правый угол изображения.

Звезды в этом молодом скоплении находятся на разных этапах своей эволюции. В пределах NGC 1858 исследователи обнаружили протозвезду, указывающую на то, что звездообразование внутри скопления все еще активно или прекратилось совсем недавно. Это подтверждает и наличие эмиссионной туманности.

Скопление содержит множество массивных ярких звезд, которые можно увидеть по всему центру изображения. NGC 1858 расположено на расстоянии около 160 000 световых лет от нас в созвездии Золотой Рыбы. Оно находится в густонаселенной области неба, и большое количество звезд вокруг скопления затрудняет его изучение. Чтобы исследовать эти далекие звезды, ученые полагаются на уникальное разрешение и чувствительность космического телескопа «Хаббл» в видимом и инфракрасном диапазонах волн.

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