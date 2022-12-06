Телескоп «Хаббл» запечатлел рассеянное скопление с эмиссионной туманностью

Космический телескоп «Хаббл» наблюдает рассеянное звездное скопление NGC 1858, которое находится в северо-западной части Большого Магелланова Облака, галактики-спутника нашего Млечного Пути. Возраст NGC 1858 оценивается примерно в 10 миллионов лет.

Фото: AstroNews AstroNews

Рассеянные скопления - это тип звездных скоплений со слабым гравитационным притяжением между звездами. NGC 1858 также является эмиссионной туманностью, представляющей собой облако межзвездного газа, ионизированного ультрафиолетовыми волнами, исходящими от близлежащих звезд. Газ туманности излучает свой собственный свет на видимых длинах волн. Его можно увидеть на снимке в виде слабого облака, заполняющего середину и нижний правый угол изображения.

Звезды в этом молодом скоплении находятся на разных этапах своей эволюции. В пределах NGC 1858 исследователи обнаружили протозвезду, указывающую на то, что звездообразование внутри скопления все еще активно или прекратилось совсем недавно. Это подтверждает и наличие эмиссионной туманности.