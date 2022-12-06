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36 минут назад

Ученые предложили добывать пресную воду из океана без опреснителей

Газета.Ru

Ученые предложили использовать водяной пар над океанами в качестве источника пресной воды. Об этом сообщает пресс-служба Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.

Ученые нашли новый способ добывать пресную воду
Фото: Газета.руГазета.ру

Многие южные страны испытывают дефицит пресной воды, особенно это касается стран Ближнего востока и Африки. Современные опреснители способны производить достаточно воды для питья, технических нужд и (ограниченно) для земледелия, но наносят существенный вред экологии. Побочным продуктом производства является богатый тяжелыми металлами рассол, который отравляет океан, в связи с этим, например, в Калифорнии, полностью отказались от устройств этого типа.

В связи с этим физик Франсина Домингес и его коллеги опубликовали концепцию добычи пресной воды из водяного пара океана. Ученые провели физические и экономические расчеты для морских установок шириной 210 метров и высотой 100 метров. Оказалось, что улавливание влаги над поверхностью океана возможно во многих регионах мира, испытывающих нехватку воды. Расчетная водоотдача предлагаемых сооружений могла бы обеспечить пресной водой крупные населенные пункты в субтропиках. Эффективность этих установок будет расти с дальнейшим потеплением климата, из-за которого увеличится доля водяного пара в атмосфере.

Существенным преимуществом подобной схемы является возможность встроить ее в естественный круговорот воды в природе.

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