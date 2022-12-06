Ученые научили робота писать картины цветными красками

Российские ученые создали робота, который пишет собственные картины, смешивая несколько цветов. В будущем, по словам разработчиков, изобретение сможет помогать профессиональным художникам и реставраторам. Статья, посвященная работе над проектом, находится на этапе научного рецензирования.

Фото: СПбГЭТУ "ЛЭТИ" СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

В 2016 году сотрудники Научно-исследовательского института СПбГЭТУ «ЛЭТИ» решили создать робота-художника и обучить его рисовать так, чтобы его произведения были неотличимы от написанных человеком. Работа над проектом длилась несколько лет, и в итоге разработчики собрали первый прототип, который умел писать черно-белые картины. Робот самостоятельно смешивал краски и получал оттенки черно-белой палитры для своих картин.

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Одна из задач проекта — научить систему передавать стиль художника или художественного направления посредством красок и кисти. Так, робот-художник выполнил несколько изображений в технике «гризайль» (монохромная живопись) и, в частности, портрет профессора Александра Степановича Попова (1859-1906), изобретателя радио и первого ректора ЛЭТИ.

Однако обучить робота применять разные цвета было сложно. Ключевая проблема заключалась в том, что закономерности смешения красок до сих пор не до конца исследованы. Поэтому ученые решили пойти по стопам настоящих художников, которые смешивают не более четырех чистых красок одновременно. Предложенное решение позволило относительно просто получить насыщенные оттенки.

Затем изобретатели провели серию экспериментов, соединяя в разном соотношении только пять чистых красок (черная, белая, красная, синяя, желтая). В результате ученые получили более 600 оттенков. Сведения о полученных цветах и пропорциях красок исследователи использовали при подготовке математической модели, на основе которой был разработан алгоритм, позволяющий роботу создавать необходимый цвет.