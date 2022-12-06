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1 час назад

Sony заявила о готовности к производству человекоподобных роботов

Ferra.ruиещё 3

Технический директор корпорации Sony Group Corp Хироаки Китано заявил, что компания накопила достаточно производственного опыта и научных знаний, чтобы начать успешное и стабильное производство человекоподобных роботов.

В Sony заявили о готовности создать человекоподобных роботов
Фото: Dailymaverick.co.zaDailymaverick.co.za

Но пока Sony не видит, куда можно приложить эти усилия — нет конкретной цели, для чего эти роботы могут быть нужны. При этом компания сможет это делать быстро, как и основные конкуренты в этой сфере — Tesla и Amazon.

По словам Китано, как только Sony определится c целями, сразу приступит к производству роботов-гуманоидов.

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