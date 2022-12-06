Началось расследование в отношении компании Маска Neuralink

Neuralink, компания Илона Маска по разработке мозговых чипов, находится под федеральным расследованием США из-за жалоб ее сотрудников на нарушения прав животных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования и деятельностью компании.

Некоторые сотрудники Neuralink утверждают, что испытания чипов на животных проводятся в спешке, приводящей к «ненужным страданиям и смертям».

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Федеральное расследование, о котором раньше не сообщалось, было запущено в последние месяцы генеральным инспектором Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора.

По словам одного из источников Reuters, расследование сосредоточено на нарушениях Закона о защите животных. Этот документ регулирует в том числе и то, как ученые должны обращаться с животными.

Reuters изучило десятки документов Neuralink и побеседовало с двадцатью бывшими и действующим сотрудниками компании. Агентство пришло к выводу, что все началось с растущего несогласия сотрудников с испытаниями на животных и недовольством из-за давления со стороны Маска, пытающегося ускорить работу.

Маск и другие руководители Neuralink не ответили на запросы Reuters.

По подсчетам Reuters, с 2018 года в Neuralink погибло около 1500 животных, включая крыс, мышей и более чем 280 овец, свиней и обезьян.

Бывшие сотрудники Neuralink считают, что смертей животных больше, чем должно быть, из-за требований Маска ускорить исследования. Эти требования приводят к человеческим ошибками - к примеру, в 2021 году 25 свиньям из 60, участвовавших в исследовании, имплантировали в мозг устройства не того размера, рассказали собеседники Reuters.

Neuralink появилась в марте 2017 года. Компания занимается разработкой устройств, которые планируют вживлять в человеческий мозг. В компании рассчитывают, что их чипы смогут заменять слепым зрение и позволят людям с тяжелыми формами инвалидности общаться без труда.

В 2021 году Neuralink уже сталкивалась с проблемами, когда нескольких ее обезьян усыпили из-за подозрений на инфекции, связанные с чипами.

В начале декабря 2022-го Маск сообщил, что примерно через полгода Neuralink вживит первому человеку чип, позволяющий использовать телефон и компьютер без рук.