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1 час назад

Торговая сеть DNS подтвердила утечку данных своих сотрудников

Ferra.ruиещё 2

Представители торговой сети DNS подтвердили факт слива данных сотрудников из-за хакеракой атаки на инфраструктуру компании.

Торговая сеть DNS подтвердила утечку данных своих сотрудников
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В октябре 2022 года появилась база данных клиентов сети магазинов электроники, а через два месяца, на днях, — данные сотрудников. Это результат одной и той же кибератаки, проводившейся против DNS в октябре. Торговая сеть уже привлечена к отвественности, после того, как Роскомнадзор провёл проверку по факту утечки. Также торговая сеть с заявлением обратилась в правоохранительные органы.

Кроме того, DNS предприняла все необходимые меры, чтобы подобные утечки не повторились в дальнейшем.

«Да, действительно в сеть попали данные сотрудников компании. В украденной информации содержались данные сотрудников. Наиболее чувствительная информация — ФИО, рабочий e-mail и телефон», — сказано в сообщении DNS.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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