Капсула NASA «Орион» направляется домой

Капсула НАСА «Орион» в понедельник совершила последний облет Луны, пройдя над парой посадочных площадок «Аполлона». Согласно планам, «Орион» должен приводниться в Тихом океане у берегов Сан-Диего уже в это воскресенье.

Капсула прошла на расстоянии 130 километров от дальней стороны Луны. Выйдя из-за Луны и восстановив связь с диспетчерами полетов в Хьюстоне, «Орион» передал фотографии спутника Земли, сделанные крупным планом.

«Орион теперь нацелился на дом», - сказала комментатор Центра управления полетами Сандра Джонс.

Капсула также прошла над местами посадки "Аполлона-12" и "Аполлона-14". Но она находилась слишком высоко, чтобы разглядеть ступени спуска лунных аппаратов или что-либо еще, оставленное астронавтами более полувека назад.

По словам официальных лиц, трехнедельный испытательный полет пока превосходит ожидания. Но капсуле еще предстоит войти в атмосферу со скоростью, более чем в 30 раз превышающей скорость звука, и пережить это огненное возвращение.