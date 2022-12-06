В Sony заявили о готовности производить роботов-гуманоидов

"С точки зрения технологии несколько компаний в мире, включая нашу, имеют достаточно накопленных технологий, чтобы сделать их (роботов-гуманоидов - прим. ТАСС) быстро, как только станет ясно, что их использование перспективно", - заявил Хироаки Китано.

Sony - транснациональная компания, занимающаяся выпуском бытовой и профессиональной электроники, производством видео и музыкального контента, компьютерных игр и предоставлением финансовых услуг. Она является одной из крупнейших в мире медийных корпораций, ее дочерние компании занимаются производством кинофильмов, телевизионных и музыкальных программ, игровых консолей и компьютерных игр. В частности, корпорация владеет звукозаписывающей маркой Sony Music Entertainment, киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures, а также полным архивом фильмов компании MGM (совместно с американской компанией Comcast). Другие подразделения холдинга работают в сфере финансовых услуг (различные виды страхования, лизинговая деятельность, кредитование).