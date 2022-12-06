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22 минуты назад

Историю одомашнивания кошек восстановили благодаря анализу ДНК

Мир24

Ученые из Университета Миссури (США) восстановили историю одомашнивания кошек. Исследование показало, что это произошло около 10 тысяч лет назад, сообщает Heredity.

Ученые восстановили историю одомашнивания кошек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты проанализировали ДНК кошек из различных регионов, сравнив почти 200 генетических маркеров. Одной из основных подсказок были микросателлиты (участки повторяющейся ДНК). Они очень быстро мутируют и содержат информацию о последних популяциях кошек, а также развитии пород за последние несколько сотен лет.

Еще одним ключевым маркером стали однонуклеотидные полиморфизмы. Они позволяют исследовать древнюю историю популяций, существовавших несколько тысяч лет назад.

«Изучая и сравнивая оба маркера, мы можем начать собирать воедино эволюционную историю кошек», – отметили авторы.

Результаты показали, что приручение кошек произошло на территории Плодородного полумесяца – в землях на современном Ближнем Востоке, окружающих Тигр и Евфрат. Древние охотники-собиратели перешли к фермерству и установили прочные связи с кошками, которые помогали бороться с грызунами-вредителями.

В дальнейшем, когда люди начали путешествовать по миру, они брали с собой новых «друзей». Так традиция одомашнивать кошек распространилась и в других цивилизациях.

Ученые также отметили, что кошек можно назвать «полуодомашненными» животными. Влияние людей не слишком сильно изменило их естественное поведение. Оказавшись на воле, они, скорее всего, смогут выжить, продолжая охотиться на грызунов.

Ведущий автор исследования Лесли Лайонс занимается генетикой кошек более 30 лет. Одна из ее целей – искоренение наследственных заболеваний у животных. Эти исследования полезны и для человеческой медицины, так как некоторые расстройства (например, поликистоз почек) встречаются как у кошек, так и у людей, поэтому новые знания о причинах генетических недугов и способах их лечения имеют большую ценность.

Ранее ученые установили происхождение волков. Оказалось, что все современные популяции произошли от общего предка, который жил в Сибири.

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