Женщины подали в суд на Apple из-за преследования с помощью AirTag

Как передает «Центральная Служба Новостей», в компанию Apple Inc пришло два иска в суд от двух женщин, которых преследовали бывшие. Казалось бы, причем здесь компания? Но как выяснилось, их устройства AirTag позволяют преследователям легко выслеживать и терроризировать жертв.

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Такое маленькое и недорогое устройство было создано, чтобы помогать своему владельцу найти вещи. Например, рюкзак или ключи. Но защитники конфиденциальности предупреждают — и отчеты полиции подтвердили — что AirTag также могут использоваться для отслеживания людей без их согласия.

Бывший парень одной из женщин, подавшей иск, установил AirTag в колесную арку ее автомобиля и смог узнать, куда она переехала, чтобы избежать его домогательств, согласно предложенной коллективной жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд Сан-Франциско. В другом случае бывший парень с помощью этого устройства пытался выследить и застрелить свою девушку, которая переехала в штат Огайо.

Любопытно, что в рекламной компании для AirTag компания Apple указало, что оно защищено от преследователей. Это устройство включало звуковые уведомления, чтобы информировать пользователей устройств Apple, таких как iPhone и MacBook, о наличии AirTag в пределах диапазона Bluetooth (9 метров) в течение длительного периода времени.