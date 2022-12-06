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52 минуты назад

Женщины подали в суд на Apple из-за преследовавших их мужчин с помощью AirTag

Моя Москва.онлайниещё 2

Как передает «Центральная Служба Новостей», в компанию Apple Inc пришло два иска в суд от двух женщин, которых преследовали бывшие. Казалось бы, причем здесь компания? Но как выяснилось, их устройства AirTag позволяют преследователям легко выслеживать и терроризировать жертв.

Женщины подали в суд на Apple из-за преследования с помощью AirTag
Фото: UnsplashUnsplash

Такое маленькое и недорогое устройство было создано, чтобы помогать своему владельцу найти вещи. Например, рюкзак или ключи. Но защитники конфиденциальности предупреждают — и отчеты полиции подтвердили — что AirTag также могут использоваться для отслеживания людей без их согласия.

Бывший парень одной из женщин, подавшей иск, установил AirTag в колесную арку ее автомобиля и смог узнать, куда она переехала, чтобы избежать его домогательств, согласно предложенной коллективной жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд Сан-Франциско. В другом случае бывший парень с помощью этого устройства пытался выследить и застрелить свою девушку, которая переехала в штат Огайо.

Любопытно, что в рекламной компании для AirTag компания Apple указало, что оно защищено от преследователей. Это устройство включало звуковые уведомления, чтобы информировать пользователей устройств Apple, таких как iPhone и MacBook, о наличии AirTag в пределах диапазона Bluetooth (9 метров) в течение длительного периода времени.

Теперь компания начала обновлять меры безопасности,сократив время для уведомлений. Apple также выпустила приложение для пользователей Android, которое позволяет им сканировать AirTag вокруг себя. Однако женщины продолжают обвинять компанию в халатном выпуске опасно устройства. Также женщины намерены найти и других, кого преследовали с помощью AirTag.

Наука и техника,Apple,
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